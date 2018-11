Sibirische Kälte hilft Skigebieten für Saisonstart

Die Betreiber jener Skigebiete, die bereits in den kommenden Wochen ihre Lifte öffnen möchten, richten seit Tagen bange Blicke auf die Wetterprognosen. Und die lassen nun Hoffnung aufkeimen, dass zumindest die Schneekanonen für Pistenzauber sorgen können.

Das zuletzt über Österreich liegende und für teilweise Frühlingsstimmung sorgende Hoch, wandert nach Norden. Von Osten wird sibirische Kaltluft angesaugt. „Der Temperaturrückgang wird als sehr markant empfunden werden“, warnt Roland Reiter vom Wetterdienst Ubimet. In Niederösterreich werden am Wochenende nur noch zwei bis sechs Grad gemessen werden. In der Nacht auf Montag kommt ein großer Schwall Kaltluft, im Süden und Osten des Landes kann es in der Folge auch schneien. Und: „Ab Montag können die Schneekanonen im Osten auf Hochtouren laufen. Ab Mittwoch auch im Westen“, sagt Reiter.