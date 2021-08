Semmering: Eine Tourismusregion auf dem Trockenen

Trinkwasser-Versorgung stößt an ihre Grenzen

Hermann Doppelreiter ist in keiner einfachen Lage. Einerseits weiß der Bürgermeister von Semmering, dass bald ein Raunen durch die Tourismusregion gehen wird. Schließlich weiß man, dass der Grazer Hotelier Florian Weitzer nicht kleckert, sondern klotzt. 2019 hat er mit dem Kurhaus einen der beeindruckendsten Monumentalbauten am Semmering erworben. Für 40 Millionen Euro will der Unternehmer ein neues Schmuckkästchen aus dem 1909 errichteten Gebäude machen.

Durch das neue Grand Semmering und die mögliche Wiedereröffnung des Grandhotel Panhans wächst die 537-Seelen-Gemeinde mit einem Schlag um ein Vielfaches, was die erwartete Gästeanzahl und Beschäftigte anbelangt. „Es kommen mit einem Schlag große Wasser-Abnehmer dazu. Dafür ist das 140 Jahre alte Trinkwassernetz aber nicht ausgelegt. Wir überlegen uns deshalb etwas für die Zukunft“, sagt Doppelreiter im Gespräch mit dem KURIER. Wenn die touristische Entwicklung startet, müssen die nötigen Voraussetzungen bereits vorhanden sein. Deshalb sind derzeit eigenständige Quellfassungen im Gespräch.

In Anlehnung an Weitzers Grand Wiesler in Graz und das Grand Ferdinand in Wien wird das Kurhaus künftig Grand Semmering heißen. Und groß sind auch die Pläne. Neben einer kompletten Revitalisierung, ohne den historischen Kern und die Atmosphäre zu verlieren, sind zwei Zubauten angedacht. Einmal für ein unterirdisches Parkdeck sowie für einen Betten- und Wellnesstrakt.

Die Genehmigungen für die Umbauten des Hauses, das im streng geschützten Landschafts- und EU-Schutzgebiet sowie auf Boden des UNESCO-Weltkulturerbes steht, ziehen sich erfahrungsgemäß.

Der Geschäftsführer der Weitzer-Hotelgruppe, Michael Pfaller, rechnet mit keinem Ergebnis vor Jahresende. Florian Weitzer sei es ein wesentliches Anliegen, an der Außenhülle des historischen Gebäudes so wenig wie möglich zu verändern.