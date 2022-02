Semesterferien: Ideales Skiwetter ab Mittwoch, keine "großen Staus" erwartet

Am Sonntag ist es in ganz Österreich wegen einer Warmfront aus dem Westen sehr bewölkt, dafür aber größtenteils trocken. In der Nacht auf Montag rechnet man mit kräftigem Schneefall in den Alpen. Ab Montag bessert sich das Wetter langsam.

Wer also erst in der zweiten Wochenhälfte in den Urlaub startet, hat es ideal mit dem Wetter erwischt. Es wird ruhiger, in den Bergen sogar sehr frühlingshaft und deutlich wärmer.

Lawinengefahr

Angespannt bleibt die Lage, was die Lawinengefahr betrifft. Nachdem am Montag viel Neuschnee fällt, ist mit Schneeverwehungen zu rechnen. Die ohnehin angespannte Situation wird sich laut Informationen von UBIMET noch verschärfen.