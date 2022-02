Neue Wiener Gastro-Initiative will Wegfall der Sperrstunde

Mit der Initiative "Vereinigte Gastro Wien" wenden sie sich an die Politik, "um gemeinsam darüber nachzudenken, wie wir in Wien wieder Optimismus fördern und Lust auf Geselligkeit und Gesellschaft, "Lust auf Stammtisch statt Facebook" machen können". Die "Orte der Gastlichkeit" seien in hoher Zahl in ihrer Existenz gefährdet, "es droht rund einem Drittel von uns die Insolvenz und damit das Schließen des Betriebes".

Die Gastronominnen und Gastronomen ersuchen Bundes- und Landespolitik um ein Treffen, "um jene Rahmenbedingungen zu erarbeiten, die uns ein "Weitermachen" ermöglichen und die weitere Existenz vieler Gastronomiebetriebe rettet". Die "Vereinigte Gastro Wien" sieht sich als unabhängige Gastronomie-Bewegung der Bundeshauptstadt.