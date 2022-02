Frühlingshaft: Semesterferien mit Schnee und Wärme

Der Wintereinbruch hat Schnee bis ins Flachland gebracht. Dort wird er sich aber nicht lange halten können. „Schon am Freitag bekommen wir 10 Grad plus in Wien. Auch das Wochenende wird zweistellig“, sagt Meteorologe Roland Reiter von der Ubimet.

Das gilt für den gesamten Donauraum. Und selbst in alpinen Lagen sorgt eine milde Atlantikströmung für warme Temperaturen. Und das voraussichtlich die ganze kommende Woche, die für Kinder in den Bundesländern Wien und Niederösterreich eine Ferienwoche ist.

„Zum Skifahren ist das optimal. Da braucht man sich nicht so warm anzuziehen“, sagt der Wetterprofi. Selbst in Kitzbühel zum Beispiel wird es nächste Woche um die fünf Grad haben. Schnee gibt es in den Bergen entlang der Alpennordseite nach den ergiebigen Niederschlägen, die auch in den kommenden Tagen noch weitergehen, reichlich.

Jede Menge Schnee

In den Arlberg-Skiorten Lech und Schröcken lagen am Dienstag bereits 1,24 bzw. 1,32 Meter Schnee.

„Auf der Schmittenhöhe und der Loferer Alm werden wir am Mittwoch über zwei Meter Schnee messen können“, stand für Reiter schon am Dienstag mit Blick Richtung Salzburg fest. Und selbst im steirischen Mariazell an der Grenze zu Niederösterreich lag am Dienstag ein halber Meter Schnee.

Für den Meteorologen schaut es zwar „nach einer sehr milden Semesterferienwoche aus“, aber in den Skigebieten werde genug Schnee liegen. Das gelte auch für den Süden. Dort hat es zwar keinen großen Nachschub mehr gegeben. „Aber auf den Bergen liegt verbreitet Schnee“, so der Wetterexperte – in den Karawanken etwa um einen halben Meter.

Ob es kommende Woche nicht nur warm, sondern auch sonnig wird, traut sich Reiter noch nicht zu prognostizieren. Wer am Wochenende Ski fahren möchte, sollte aber eher den Sonntag ins Auge fassen, rät er.