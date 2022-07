"Seilbahnen müssen versorgt werden": Tiroler ÖVP-Clinch nach Hörls Energie-Sager

Das Video der Rede vor der Talstation der Bahn sorgte unter anderem auf Twitter für einige Aufregung und wurde so interpretiert, dass für Hörl der Wintertourismus genauso essenziell zu sein scheine, wie etwa die Lebensmittelproduktion oder die Krankenhäuser. Dieser Interpretation schlossen sich offenbar auch Palfrader, bekanntermaßen mit Hörl nicht gerade in Parteifreundschaft verbunden, und Mainusch an.

"Sehr bedenkliche" Aussagen

Die Aussagen seien "sehr bedenklich", meinten beide in einer Aussendung am Donnerstag. Wenn Hörl der Ansicht sei, der Wintertourismus sei ebenso systemrelevant wie die Lebensmittelproduktion oder Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, dann finde sie das "höchst fragwürdig", so Palfrader.

"Bei allem Verständnis für die Sorgen und Bedenken Hörls: Sollte das Worst-Case-Szenario eintreten, dann hat die Grundversorgung in der Bevölkerung oberste Priorität, darüber kann nicht diskutiert oder verhandelt werden. Wer das nicht begreift oder begreifen will, der betreibt Lobbyismus für ein paar wenige, aber sicher keine verantwortungsvolle Politik für alle", ließ Mainusch, derzeit geschäftsführender ÖAAB-Obmann in Tirol, den Zillertaler Parteifreund wissen.