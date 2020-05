Seilbahn führt Koalition in Sackgasse

Der Wintersport hat ab den 1960er-Jahren den Wohlstand in Tirols Täler und Bergdörfer gebracht. Dass dort niemand zurück in die Armut geworfen werden will, ist selbstverständlich. Doch der Streit um die geplante Schaffung eines Großraumskigebiets in der Nähe Innsbrucks offenbart, dass der Tourismus im Land längst an einem neuen Aufbruch arbeiten müsste. Die Befürworter des Brückenschlags über ein Schutzgebiet stützen sich auf eine Studie, die keine Zweifel an der Entwicklung des Skitourismus lässt.

„Der weltweite Markt für Skisport ist gesättigt und zeigt seit Jahren einen klaren Abwärtstrend“, heißt es dort. Hinzu komme die Herausforderung des Klimawandels. Die Konsequenz wird sein, dass über kurz oder lang auch Skigebiete geschlossen werden müssen. Über das Danach hätte man schon nachdenken müssen. Neue Lifte werden kein Allheilmittel bleiben, das Wohlstand auf Dauer sichern kann.