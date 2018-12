Security-Branche: Magere Löhne, lange Arbeitszeit, aber 14.500 Beschäftigte

Zu den besten Mitarbeitern zählen laut Kiss Frauen. „Sie sind den Männern in allen Bereichen ebenbürtig, ob in der Einsatzleitung, Revierüberwachung oder Personenschutz.“ Vor allem können sie besser deeskalieren – Streithähne nehmen sie nicht als Bedrohung wahr, meint Kiss. Obwohl es keine gläserne Decke gebe, sei der Ansturm enden wollend, was am Image und am nicht familienfreundlichen Dienst liegen könne.

Das Bewachungsgewerbe ist seit Jahren ein Sorgenkind der Gewerkschafter, viel habe sich aber verbessert. Derzeit liegt der Security-Mindestlohn bei 8,90 Euro brutto pro Stunde, ab 2019 beträgt der Brutto-Mindestlohn 1590 Euro im Monat.

„Da man für das Bewachungsgewerbe keine Berufsausbildung braucht, ist die Einstiegsschwelle relativ niedrig“, sagt Ursula Woditschka von der Gewerkschaft Vida. „Hier kommen Leute unter, die nicht einmal einen Hauptschulabschluss haben – bis hin zu Studenten. Man braucht ein Leumundszeugnis und dann sind sie schon im Einsatz.“ Nachsatz: „In einzelnen Bereichen gibt es grundsätzlich keine Ausbildung und es heißt learning-by-doing.“ Die 60-Stunden-Woche ist im Bewachungsgewerbe längst Usus. Woditschka: „Bei uns durfte schon seit jeher durch die Arbeitsbereitschaft bis zu 60 Stunden gearbeitet werden.“