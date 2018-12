Banküberfall in Wiener City: Security-Mitarbeiter angeschossen

Ein Security-Mitarbeiter ist bei einem Banküberfall in der Wiener Innenstadt am Donnerstag angeschossen und schwer verletzt worden. Das Projektil traf den Oberschenkel, mehrere Gefäße wurden verletzt. Der Mann wurde in der Früh an Ort und Stelle erstversorgt und danach in den Schockraum eines Unfallkrankenhauses gebracht. Die Einsatzkräfte waren und sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch ein Polizeihubschrauber kreiste laut Zeugen über dem Tatort.

Aufgrund des Großeinsatzes meldeten auch die Wiener Linien aktuelle Verzögerungen. Die Linien 1, 2, D und 71 fahren nicht in Richtung Oper, Karlsplatz. Die Verkehrsstörung soll bis etwa 9.30 Uhr dauern.

Mehr in Kürze