Video zeigt Schüsse auf Security nach Bankraub

Donnerstag um 8 Uhr in der Früh betrat ein Mann, gekleidet in einem schwarzen Mantel, eine Bank am Kärntner Ring 14. Dann dürfte er eine Waffe gezückt und der Angestellten befohlen haben, ihm Bargeld auszuhändigen. Die Frau befolgte die Anweisungen des Räubers und der etwa 1.80 Meter große Unbekannte verließ das Gebäude, setzte sich auf sein Fahrrad und radelte in Richtung Dumbastraße davon. Damit, hätte der Banküberfall unblutig enden können, doch ein Security-Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und verlor dabei fast sein Leben.

Als der Verdächtige nämlich bemerkte, dass ihm der Wachmann auf den Fersen war, hielt er an und feuerte mehrere Male auf den 30-Jährigen. Mehrere Schüsse trafen das Opfer im Bereich des Oberschenkels. Er ging zu Boden und der Verdächtige fuhr mit der Beute auf dem Fahrrad zwischen Musikverein und Künstlerhaus davon.