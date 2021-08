Schwierigkeiten im Kran: Helikopter musste ausfliegen

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz ist am Donnerstag die Besatzung eines Rettungshubschraubers in Kärnten gerufen worden. Ein 51 Jahre alter Villacher hatte in der Kabine seines Baukrans 40 Meter über dem Boden in Mühldorf (Bezirk Spittal an der Drau) plötzliche Gesundheitsprobleme. Er machte seine am Boden arbeitenden Kollegen mit Hupzeichen auf seine Notlage aufmerksam, diese alarmierten die Rettung. Der Mann musste vom Helikopter aus mit einem Seil geborgen werden.

Bergung

Der Notarzt versorgte den Kranführer noch in der Kabine, bevor er an Bord genommen werden konnte. Bei dem Einsatz auf einer Baustelle des Energiekonzerns Verbunds in 2.200 Meter Seehöhe herrschten widrige Wetterbedingungen, die Bergung gelang dennoch. Der Villacher wurde anschließend ins Landeskrankenhaus nach Villach geflogen.