Zehn Festnahmen bei Operation Grasgeflüster

Die Verdächtigen sollen „nicht nur Nutzhanfsorten“ vertrieben haben, sondern auch eigene Kreuzungen: Zuweilen war auch der THC-Gehalt dieser neuen Züchtungen zwar niedrig, aber dennoch „ist das verboten“, mahnt Kriminalistin Gruber.

Immer mehr Eigenbau

Auf die Spur der Verdächtigen kam die Polizei, weil es in den Bezirken immer mehr Cannabis der Marke Eigenbau gab. In einigen Fällen wurden professionelle Cannabis-Anlagen in Wohnungen gefunden. Deren Besitzer gaben schließlich Hinweise, woher sie die Pflanzen, die Gerätschaften, aber auch das Wissen im Umgang mit den Pflanzen bezogen hätten. Laut Polizei sollen so in den vergangenen drei Jahren bis zu 170 Kilogramm Cannabis hergestellt worden sein.

Die zehn festgenommen Verdächtigen sind zwischen 26 und 36 Jahre alt, zwei von ihnen einschlägig vorbestraft. Ermittelt wurde auch gegen 140 Kunden.