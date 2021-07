Wiener Polizei wegen lauter Musik gerufen: Cannabisplantage gefunden

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag in einer Dachgeschoßwohnung in Wien-Leopoldstadt über 100 Cannabis-Pflanzen und 800 Gramm geerntetes Marihuana sichergestellt. Die Beamten waren von Nachbarn eigentlich wegen lauter Techno-Musik gerufen worden. Als ihnen aber der Mieter der betreffenden Wohnung öffnete, nahmen sie starken Hanfgeruch wahr. Daraufhin wurde die Wohnung durchsucht, in der sich über alle Zimmer verteilt Cannabis-Pflanzen fanden.