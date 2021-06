Kärntner Polizei erwischte Männer bei Übergabe von zehn Kilo Cannabis

Zwei Männer sind bereits Ende Mai in Klagenfurt bei der Übergabe von zehn Kilogramm Cannabiskraut erwischt worden. Wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte, hatte ein 23-jähriger Klagenfurter die Drogen von einem 21-jährigen Slowenen übernommen und im Kofferraum des Autos eines 52-jährigen Mannes verstaut. Der 23-Jährige und der 21-Jährige wurden festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.