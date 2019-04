Schwerer Zugunfall in Salzburg, weil niemand Notbremse fand

Um zur nächsten Notbremse zu gelangen, hätte der Verschieber die Türe zum Gang der Abteile öffnen und einen Weg von rund acht Metern zurücklegen müssen.

Er hatte er aber dafür nur wenige Sekunden Zeit. Die Notbremse ist nicht immer in jedem Wagen an der gleichen Stelle angebracht. Die Positionen, an welchen die Notbremsen in den einzelnen Wagen angebracht sind, werden nicht geschult, da diese nicht Teil der erforderlichen, fahrzeugbezogenen Fachkenntnisse für die Tätigkeiten sind (gemäß Aussage ÖBB Infrastruktur AG Bildungszentrum Eisenbahn und Lehrlingswesen). Um die Notbremse zu erreichen, blieb deshalb zu wenig Zeit. Dazu kam noch die besondere Stresssituation.