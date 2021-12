Schwerarbeiter-Regelung ab 2023 auch für Justizwache

Gefordert wird sie schon seit Jahren. Jetzt sieht es so aus, als würde sie tatsächlich kommen: Die Justizwache soll künftig in die Schwerarbeiter-Regelung fallen. Somit können Justizwachebeamte mit 60 Jahren mit geringen Abschlägen in Pension gehen. Eine entsprechende Verordnung liegt bereits vor.

Voraussetzung: Zumindest 50 Prozent pro Monat müssen die Beamten direkten Kontakt mit den Insassen haben. Aktuell gibt es rund 3.300 Justizwachebeamte. Auf rund 70 Prozent der Bediensteten würde das zutreffen – also etwas mehr als 2.300 Beamte.