Schwarz-Rot in Tirol will "Avantgarde" werden

Dass Schwarz-Rot eine Rückkehr in alte Muster ist, schließt der VP-Obmann aus. Die Koalition soll für "Stabilität in der Krise und Erneuerung von Tirol" stehen. Die notwendige Erneuerung macht Dornauer in den Bereichen Energiewende, Wohnen und Verkehr fest. Hier müsse man jetzt "ein schnelleres Tempo an den Tag legen".

Vonseiten der Grünen und Umweltschutzorganisationen wird befürchtet, dass sich mit den zwei Parteien zwei "Betonierer" zusammenfinden. Mattle hat bereits hervorgestrichen, dass etwa gerade der angepeilte Ausbau der Wasserkraft - hier gibt es seit Jahren Proteste gegen das geplante Projekt Kaunertal - ein verbindendes Element mit der SPÖ war.

"Nicht als Betonierer abstempeln lassen"

Deren Chef will sich "nicht als Betonierer abstempeln lassen". Er werde sich vielmehr noch in dieser Woche mit Alpenverein, WWF und Umweltanwalt zu Terminen treffen, so Dornauer.