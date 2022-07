Schützenhöfers Amtszeit vorbei:„Um 17 Uhr bin ich Geschichte“

Poltern in der Joppe

Nach ihm begann 1948 die von Ära Josef Krainer senior: Mit 45 Jahren wird Krainer, ebenfalls aus einer Landwirtsfamilie und wie Pirchegger früh politisch aktiv, zum Landeshauptmann gekürt – ein Amt, das er bis zu seinem überraschenden Tod 1971 innehatte. In Trachtenjoppe am Land unterwegs und mit dem rechten Maß an demonstrativer Bauernschläue legte Krainer den Grundstein der polternden Steirer gegen Wien.

Ein Poltern, das sein ältester Sohn und Nach-Nachfolger Josef junior mit anderer Wortwahl, aber eloquent beherrschte: Legendär ist der vehemente Widerstand des Juniors gegen die Stationierung der Abfangjäger Draken in der Steiermark, die er aber nicht verhindern konnte. Josef Krainer junior amtierte von 1981 bis Ende Jänner 1996, er war Nachfolger Friedrich Niederls, dem vierten Landeshauptmann des Bundeslandes. Niederl war Landesrat in der Regierung Krainer senior und wurde zum Landeshauptmann gewählt, als Krainer bei einer Fasanjagd einen tödlichen Herzinfarkt erlitt.