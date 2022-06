Wechsel an der Spitze: Wendepunkte für schwarze Länder

Im Gegensatz zur Tirol gibt es in der Steiermark also einen fliegenden Wechsel, der 70-jährige Schützenhöfer ist nur noch bis 4. Juli im Amt, an dem Tag wird Drexler im Landtag zum Landeschef gewählt. Die Stimmen des Koalitionspartners SPÖ sind ihm sicher; die Oppositionsparteien schweigen noch, ob sie Drexler mitwählen. Zum neuen Landesrat gekürt wird auch Werner Amon, zuletzt einer der drei Volksanwälte.

Die Stimmung in der Steiermark wird jedenfalls gemächlicher sein als in Tirol, wo die Parteien ab sofort in den Wahlkampfmodus wechseln (müssen). Mit einem kurzen Wahlkampf begründete auch Platter offiziell den Weg in die Neuwahlen: Er habe dem Land einen „neunmonatigen Dauerwahlkampf“ ersparen wollen, versicherte er am Freitag bei der Abschiedsrede im Landhaus.