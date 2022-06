Von Wien in die Steiermark: Warum Werner Amon Landesrat wird

Warum er denn nicht die Chance genützt habe, den frei werdenden Sessel auf der Regierungsbank mit einer Frau zu besetzen, wird Christopher Drexler am Dienstag von Journalisten gefragt.

Der designierte Landeshauptmann scheint sich aber fast auf so etwas gefreut zu haben, denn eines kann man der Steirer-VP nicht vorwerfen – nämlich zu wenige Frauen in ihrer Mannschaft zu haben: Zwei Landesrätinnen (unter insgesamt fünf Regierungsmitgliedern), eine Klubobfrau und die Erste Landtagspräsidentin sind eine schöne Quote.

„Bei der Nominierung eines einzigen Regierungsmitgliedes war es daher unerheblich, ob Mann oder Frau. Die Frage war, wer passt ins Team?“, konnte Drexler somit locker kontern. So wird also Werner Amon, 53, neuer Landesrat in der Steiermark. Seine Wahl im Landtag findet wie jene Drexlers zum Landeshauptmann in etwas mehr als einer Woche, am 4. Juli, statt.