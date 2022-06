Übergabe in der Steiermark an Drexler: "Ich muss noch viel lernen"

"Weil grad Halbzeit ist." So simpel begründete Hermann Schützenhöfer, warum er sich just diesen 3. Juni auserkoren hat, seinen Rückzug aus der steirischen Landespolitik kund zu tun. Freitagnachmittag segnete der 22-köpfige Landesparteivorstand ab, was Schützenhöfer am Vormittag bereits in einer Presseerklärung bekannt gab: Landesrat Christopher Drexler, 51, folgt ihm ab sofort als geschäftsführender Obmann der Steirer-VP, Anfang Juli dann auch als Landeshauptmann.

Drexlers Wahl zum Landeschef wird am 4. Juli in einer Sondersitzung oder am 5. Juli bei der regulären Landtagssitzung geschehen, die Stimmen des Koalitionspartners SPÖ hat er sicher. Am 16. und 17. September findet dann der Landsparteitag der ÖVP statt, an dem Drexler zum Parteichef gewählt wird.