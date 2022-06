"Große Verdienste erworben": Reaktionen auf Schützenhöfers Rückzug

Karl Mahrer, ÖVP-Landesparteiobmann in Wien, lobte Schützenhöfers "unermüdlichen, jahrzehntelangen Einsatz für die Steirerinnen und Steirer". Mit dem designierten Nachfolger Drexler bekomme das Bundesland "wieder einen Politprofi als Landeschef".

Der Diözesanbischof von Graz-Seckau, Wilhelm Krautwaschl, ist nahezu gleich lang wie Schützenhöfer im Amt, beide überahmen 2015. "Seine Amtsführung war von der Sorge um die Menschen in der Steiermark geprägt. Mit seinen gelebten, christlichen Werten wird er uns in der Politik fehlen. Und mir persönlich die gemeinsamen Termine, bei denen wir versucht haben, bei den Menschen zu sein."

Die Grazer KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr dankte Schützenhöfer "für seinen langjährigen Dienst an der steirischen Bevölkerung, den er mit viel Besonnenheit ausübte". Sie sei überzeugt, dass sich auch unter Drexler "am guten Stil des Miteinander nichts ändern wird", hielt Kahr weiters fest.

Seitens der Caritas Steiermak meldete sich Direktor Herbert Beiglböck. Dank Schützenhöfers "großem sozialen Verständnis" habe vieles erreicht werden können. "In manchen Fragen gab es unterschiedliche Positionen, in aber in einem offenen Dialog besprochen werden konnten."