Die Steiermark bekommt heute einen neuen Landeshauptmann

In wenigen Stunden hat die Steiermark einen neuen Landeshauptmann: Um 9 Uhr beginnt die Sondersitzung, in der Christopher Drexler, 51, zum Nachfolger Hermann Schützenhöfers gewählt wird. Der 70-Jährige gab vor einem Monat seinen Rückzug aus der Politik bekannt und schlug gleichzeitig den bisherigen Personal- und Sportlandesrat als Nachfolger im Amt und an der Spitze der Landes-ÖVP vor.

Um gewählt zu werden, braucht der Nachfolger eine einfache Mehrheit im Landtag; diese ist Drexler mit den Stimmen der Koalition sicher, ÖVP und SPÖ haben 30 von 48 Mandaten. Die Opposition dürfte ihm ihre Stimmen geschlossen verweigern.

Am Beginn der Sitzung wird Schützenhöfer noch eine letzte Rede als Landeshauptmann halten und dabei wohl nicht nur seine sieben Jahre als Landeschef Revue passieren lassen, sondern seine insgesamt 50 Jahre in der Politik streifen. Danach wird ÖVP-Klubobfrau Barbara Riener der Wahlvorschlag für den Landeshauptmann einbringen, gewählt wird in geheimer Wahl per Stimmzettel.

Nach der Kür wird Drexler seine erste Ansprache als Landeschef halten, ehe er am Nachmittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Wien angelobt wird. Morgen, Dienstag, geht Drexler dann bereits in seine erste reguläre Sitzung des Landtages als Landeshauptmann. Heute wird übrigens auch Werner Amon als neues Mitglied der Landesregierung gewählt.