„Schock sitzt noch immer tief“: Bankkunden wollen kämpfen

Verzweiflung

301 Mitglieder und mehr als hundert „stille“ Mitleser habe die Selbsthilfegruppe derzeit. Auch wenn seit der Gründung der Online-Selbsthilfegruppe zwölf Monate vergangen sind, bekomme sie noch immer Nachrichten und Anrufe betroffener ehemaliger Bankkunden.

„Erst gestern hat sich eine verzweifelte Dame an mich gewendet.“ Die schwer erkrankte Frau hat – bis auf die Einlagensicherung in der Höhe von 100.000 Euro – ihr gesamtes Vermögen verloren.

Seit einem Jahr ist Lichtenegger mit unterschiedlichen Tragödien konfrontiert. Sie hat es sich u. a. zur Aufgabe gemacht, Betroffene untereinander, aber auch mit Experten, wie Rechtsanwälten, zu vernetzen. Durch Gespräche und dem Weiterleiten von Informationen konnte die Initiatorin schon etlichen Betroffenen Hilfestellung bieten.

Aufarbeiten will Lichtenegger ihr Wissen und ihre Erfahrungen in ihrem Buch „CB. Macht, Gier und Netzwerke“, das Ende 2021 bzw Anfang 2022 erscheinen soll. Darin will sie unter anderem - natürlich anonymisiert - von den Schicksalen Betroffener erzählen.