Schneetreiben in Tirol: Lkw landete in Bachbett

Seit den frühen Morgenstunden schneit es in manchen Teilen Tirols ununterbrochen. In Fieberbrunn wurde die eisige Fahrbahn einem bosnischen Lkw-Fahrer zum Verhängnis. Der 24-Jährige fuhr gegen 11.15 Uhr mit dem Lkw samt Auflieger von Hochfilzen in Richtung Fieberbrunn. Dabei geriet das Fahrzeug trotz der Winterreifen auf einer kurvenreichen Strecke ins Rutschen, kam von der Straße ab und stürzte etwa sechs Meter in die dortige Unterführung beziehungsweise ins Bachbett ab.