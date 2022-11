Digitalisierung - auch in der mobilen Pflege

Und diese sollen gleich digital festgehalten werden. Denn so würde man auch die Zusammenarbeit mit den anderen Schnittstellen wie Ärzten und Spitälern vereinfachen. Durch dieses Entrümpeln der Dokumentationsstandards und der Digitalisierung „wird der Aufwand um 50 Prozent reduziert“, erwartet Hattmannsdorfer.

Das soll bald auch in der mobilen Pflege der Fall sein. „Wir werden auch dort die Prozesse vereinfachen“, kündigte Hattmannsdorfer an. Aktuell arbeiten in Oberösterreich 40.000 Menschen in der Pflege – viele, vor allem Frauen, in Teilzeit. Eine weitere Schraube an der gedreht werden soll, denn „besonders Frauen stecken oft in einer Teilzeitfalle“, hielt Stangl fest. Dem Entgegenwirken soll nun ein jährliches verpflichtendes Mitarbeitergespräch: Ist es dem Betrieb möglich, müsse der Teilzeitkraft dabei auch ein Angebot zur Stundenaufstockung unterbreitet werden.