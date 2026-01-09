Vorsicht vor Schnee und Glatteis: Orkan-Tief streift Österreich

Während das Orkan-Tief "Elli" Deutschland und Frankreich fest im Griff hat, streift der Wintersturm Österreich mit einem Frontensystem. Zeitweise schneit oder regnet es im ganzen Land.

Wie Ö1 berichtet, dringt der Regen und Schneefall im Laufe des Freitags vom Westen her immer mehr in den Osten und auch in den Süden Österreichs. Es handle sich zum Teil um eine Warmfront verbunden mit Regen und gefrierendem Regen. In Vorarlberg liegt die Temperatur um die 8 Grad, während im Osten mit Temperaturen bis -10 Grad gerechnet werden muss.

Schnee am Freitag und Samstag Am Freitag sowie in der Nacht auf Samstag kommt es zu Schneefällen, die recht verbreitet 10 bis 30 Zentimeter Neuschnee bringen können. Auch in der Bundeshauptstadt kommt es zu starken Schneefällen. Die Prognoseunsicherheit sei aber laut den Meteorologen von GeoSphere Austria noch hoch. Es wurde eine "mäßige" Warnung durch Schnee und Eis ausgegeben.

Besonders vom Innviertel bis ins Mostviertel ist es zum Teil eisglatt und im Lauf des Nachmittags am Freitag ist das Glatteisrisiko auch in der südlichen und östlichen Steiermark und im Süd- und Mittelburgenland erhöht. Auch rund um Flüsse und in Parks wird vor Glatteis gewarnt.

Die Feuerwehr Rottenmann im obersteirischen Bezirk Liezen hat Donnerstagnachmittag, 8. Jänner 2026, einen Verletzten aus einem Pkw gerettet, der in das eiskalte Wasser der Palten abrutschte.

Vorsicht vor Glatteis Um gut durch die teilweise chaotischen Fahrverhältnisse zu kommen ist es laut dem ARBÖ wichtig, seine Fahrweise an die erschwerten Bedingungen anzupassen. So manche Verkehrsteilnehmer würden die Gefahren des Winters unterschätzen, wie zum Beispiel die verlängerten Anhaltewege bei nasser oder glatter Fahrbahn. Eisschichten, die sich unter der Schneeschicht bilden, sind für Autofahrerinnen und Autofahrer kaum ersichtlich und können große Gefahren bergen. Nicht notwendige Fahrten sollten verschoben werden.