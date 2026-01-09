sturmtief elli

Vorsicht vor Schnee und Glatteis: Orkan-Tief streift Österreich

++ THEMENBILD ++ WINTER / SCHNEE / WETTER / WIEN / KÄLTE / FROST.
Wintersturm Elli streift Österreich und bringt Schnee und tiefe Temperaturen. Vor Glatteis wird gewarnt.
09.01.26, 09:48

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Während das Orkan-Tief "Elli" Deutschland und Frankreich fest im Griff hat, streift der Wintersturm Österreich mit einem Frontensystem. Zeitweise schneit oder regnet es im ganzen Land. 

Wie Ö1 berichtet, dringt der Regen und Schneefall im Laufe des Freitags vom Westen her immer mehr in den Osten und auch in den Süden Österreichs. Es handle sich zum Teil um eine Warmfront verbunden mit Regen und gefrierendem Regen. In Vorarlberg liegt die Temperatur um die 8 Grad, während im Osten mit Temperaturen bis -10 Grad gerechnet werden muss.

"Wetterkrimi": Sturmtief "Elli" bringt noch mehr Schnee nach Deutschland

Schnee am Freitag und Samstag

Am Freitag sowie in der Nacht auf Samstag kommt es zu Schneefällen, die recht verbreitet 10 bis 30 Zentimeter Neuschnee bringen können. Auch in der Bundeshauptstadt kommt es zu starken Schneefällen. Die Prognoseunsicherheit sei aber laut den Meteorologen von GeoSphere Austria noch hoch. Es wurde eine "mäßige" Warnung durch Schnee und Eis ausgegeben.

Vorsicht vor Glatteis: Rutschpartie im Frühverkehr

Besonders vom Innviertel bis ins Mostviertel ist es zum Teil eisglatt und im Lauf des Nachmittags am Freitag ist das Glatteisrisiko auch in der südlichen und östlichen Steiermark und im Süd- und Mittelburgenland erhöht. Auch rund um Flüsse und in Parks wird vor Glatteis gewarnt.

++ HANDOUT ++ STEIERMARK: FEUERWEHR RETTETE LENKER VOR STURZ INS EISKALTE WASSER

Die Feuerwehr Rottenmann im obersteirischen Bezirk Liezen hat Donnerstagnachmittag, 8. Jänner 2026, einen Verletzten aus einem Pkw gerettet, der in das eiskalte Wasser der Palten abrutschte. 

Vorsicht vor Glatteis

Um gut durch die teilweise chaotischen Fahrverhältnisse zu kommen ist es laut dem ARBÖ wichtig, seine Fahrweise an die erschwerten Bedingungen anzupassen. So manche Verkehrsteilnehmer würden die Gefahren des Winters unterschätzen, wie zum Beispiel die verlängerten Anhaltewege bei nasser oder glatter Fahrbahn. Eisschichten, die sich unter der Schneeschicht bilden, sind für Autofahrerinnen und Autofahrer kaum ersichtlich und können große Gefahren bergen. Nicht notwendige Fahrten sollten verschoben werden.

Extremwetter – und kein Ende in Sicht?

"Elli" wütet in Norddeutschland und Frankreich

Während Österreich noch glimpflich davon kommt sorgt die Wintersturmfront "Elli", die in Frankreich "Goretti" genannt wird für schwierige Bedingungen. In Frankreich kam es zu großflächigen Stromausfällen, und Großbritannien wappnet sich für viel Schnee. Die Deutsche Bahn (DB) stellte den Fernverkehr in Norddeutschland vorübergehend ein und auch die deutschen Flughäfen erwarten Behinderungen des Luftverkehrs. Aufgrund der Warnungen vor massiven Schneefällen und -verwehungen fiel der Präsenzunterricht an Schulen in Hamburg, Niedersachsen, Bremen und weiten Teilen Schleswig-Holsteins aus. 

Mehr zum Thema

Wetter Deutschland
kurier.at, Agenturen, jde  | 

Kommentare