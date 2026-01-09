Unfall in NÖ: Schneefahrbahn wird Mopedauto zum Verhängnis

Auf der schneebedeckten B39 ist es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit Verletzungen gekommen. Kurz vor der Ortseinfahrt Hofstetten-Grünau , Bezirk St. Pölten, kam ein Mopedauto von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und blieb auf der Fahrerseite liegen.

Die Feuerwehr wurde kurz nach 11 Uhr von der Florianstation St. Pölten zu dem Unfall bei Kilometer 13,8 alarmiert. Nach dem Absichern der Unfallstelle stellten die Einsatzkräfte das Fahrzeug händisch wieder auf die Räder und brachten es anschließend auf einen nahegelegenen Parkplatz.

Der Lenker des Mopedautos wurde vom Samariterbund Rabenstein erstversorgt und zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Auch die Polizei stand im Einsatz

Nach rund 40 Minuten konnten die Feuerwehrkräfte mit dem Rüstlöschfahrzeug und dem Lastfahrzeug samt Abschleppanhänger wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen. Auch die Polizei Rabenstein stand im Einsatz und nahm die Unfallermittlungen auf.