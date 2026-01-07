"Wetterkrimi": Sturmtief "Elli" bringt noch mehr Schnee nach Deutschland

Deutschland steht eine turbulente Wetterlage bevor. Nach vielfach weiteren Niederschlägen am Donnerstag stehen die Nacht zum Freitag und der Freitag tagsüber im Fokus. Dann zieht ein Sturmtief auf direktem Weg nach Mitteleuropa und bringt noch mehr Schnee und Glatteis mit sich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. „Sturmtief Elli übernimmt die Regie in einem echten Wetterkrimi“, kündigt Adrian Leyser Sturm vom DWD in Offenbach an. Auf der Oder an der deutsch-polnischen Grenze trieben bei Frankfurt (Oder) zur Wochenmitte runde Eisschollen. Beim Biathlon-Weltcup im thüringischen Oberhof werden wegen des erwarteten unbeständigen Wetters Wettkämpfe vorgezogen. Am Flughafen Frankfurt hat der zuständige Dienstleiter nach Betreiberangaben genug Enteisungsmittel für die Flugzeuge auf Lager. Auf Fehmarn empfahl der Bürgermeister den Insulanern, sich mit Lebensmitteln für mindestens drei Tage einzudecken, damit man die Wohnung während der schwierigen Wetterlage nicht verlassen müsse.

Auch andere europäische Länder betroffen Auch andere europäische Länder hält der Winter im Griff. In Paris sorgte Schneefall für ein Verkehrschaos. Der Busverkehr in der gesamten Stadt wurde am Mittwoch vorübergehend eingestellt. Auch bei Straßenbahnen, der Metro und den Regionalzügen gab es wegen des Wetters Störungen. An den Flughäfen der Stadt wurden die Flüge am Morgen reduziert. Im nordfranzösischen Lille wurde der Busverkehr ebenfalls eingestellt. In Tschechien sackte mancherorts die Temperatur in den zweistelligen Minusbereich ab. In Brünn (Brno) wurde ein obdachloser Mann tot aufgefunden, der wahrscheinlich an Unterkühlung gestorben war. Hilfsorganisationen riefen dazu auf, Schlafsäcke, warme Kleidung und Decken für Menschen auf der Straße zu spenden.

Schnee stoppt Müllabfuhr Auch im Osten der Slowakei waren zahlreiche Straßen blockiert. In Kosice, der zweitgrößten Stadt des Landes, konnten die öffentlichen Verkehrsmittel mehrere Haltestellen in hügeligen Stadtteilen nicht anfahren. Auch die Müllabfuhr konnte Teile der Großstadt nicht erreichen. In Ungarn fielen zahlreiche lokale Züge im Großraum Budapest und in einigen anderen Regionen aus. Ungeräumte Straßen führten fast im ganzen Land zu Verkehrsbehinderungen. Am Flughafen Budapest kam es vor allem wegen Verzögerungen bei der Enteisung der Flugzeuge zu zahlreichen Verspätungen.

Reisende saßen nachts in Schnellzug fest Starke Schneefälle und orkanartige Stürme unterbrachen in Kroatien die Verkehrsverbindungen zwischen dem Binnenland und der dalmatinischen Küste. Dutzende Reisende saßen in der Nacht zum Mittwoch im Schnellzug von Zagreb nach Split fest, weil die Lokomotive im Bahnhof Knin im gebirgigen dalmatinischen Hinterland nicht mehr weiterfahren konnte. Zugleich sperrten die Behörden die Autobahn, die die Hauptstadt Zagreb und die Adriametropole Split verbindet.

