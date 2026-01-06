Wegen Winterwetter: In den Niederlanden fallen Züge und Flüge aus

Zu zahlreichen Problemen an Weichen durch das heftige Winterwetter kam laut Betreiber in der Früh noch eine Computerstörung. Internationale Züge seien von der Störung vorläufig nicht betroffen. Auch können andere Verkehrsunternehmen lokal ihre Züge fahren lassen.

Der Zugverkehr in den Niederlanden ist am Dienstag durch Winterwetter und eine technische Störung fast völlig lahmgelegt worden. Bis 10.00 Uhr werde im ganzen Land kein Zug der niederländischen Bahn fahren, hieß es.

Das Winterwetter sorgt zudem auf den Straßen und am Amsterdamer Großflughafen Schiphol weiter für Probleme. Rund 350 Flüge seien bereits annulliert worden.

Schnee und Eis beeinträchtigten damit den ⁠Flugverkehr an einem der wichtigsten europäischen Drehkreuze den fünften Tag in Folge. Erst am Montag waren an dem Flughafen rund 700 Flüge ausgefallen und der Fern- und Nahverkehr der Bahn teilweise zum Erliegen gekommen.

Chaos auch in anderen Ländern Europas

Starker Schneefall und eisige Temperaturen hatten am Montag auch in etlichen europäischen Ländern für chaotische Verhältnisse gesorgt. So kam es in Bosnien-Herzegowina, Polen, Tschechien, der Slowakei oder Schottland zu teils chaotischen Verhältnissen.

In Spanien brachte das Sturmtief "Francis" Regen, Kälte, starken Seegang und in höheren Lagen auch Schnee. Starker Schneefall in Frankreich sorgte für Flugausfälle auf den Pariser Flughäfen Charles-de-Gaulle und Orly.