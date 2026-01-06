Das Winterwetter hat im Großraum Paris mehr als 1.000 Kilometern Stau verursacht.

Die Marke wurde laut dem Verkehrsdienst Sytadin am späten Nachmittag des Montag überschritten. Im Schnitt sind die Staus in der Region zu dieser Tageszeit insgesamt nur etwa 250 Kilometer lang. Im Verlauf des Abends nahm die Stau-Länge wieder ab. Zwischenzeitlich war der Busverkehr unterbrochen, wie die Verkehrsbetriebe RATP mitteilten. Auch auf regionalen Bahnstrecken gab es Störungen.

Für Autofahrerinnen und Autofahrer in der Region gab es wegen der widrigen Wetterbedingungen ein strengeres Tempolimit: Sie durften nach einer Anordnung der Pariser Polizeipräfektur höchstens 80 Kilometer pro Stunde fahren. Schneefall und Eis hatten auch den Nordwesten Frankreichs - die Normandie und Bretagne - fest im Griff. Auch dort kam es zu Verkehrsstörungen.