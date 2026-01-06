Wintereinbruch im Burgenland: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Der starke Schneefall am Montag hat im Burgenland zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt. Besonders betroffen war die Strecke zwischen Bernstein und Redlschlag , wo die Freiwillige Feuerwehr Bernstein ein Fahrzeug bergen musste. Der Lenker verlor auf glatter Fahrbahn die Kontrolle, der Wagen blieb im Graben hängen und wurde mithilfe einer Seilwinde wieder auf festen Boden gezogen. Verletzt wurde niemand.

Auch in anderen Gemeinden mussten die Feuerwehren ausrücken. In Ollersdorf und Stegersbach kam es zu einem Unfall auf schneeglatter Fahrbahn, bei dem ein Pkw eine Verkehrsinsel touchierte. In Henndorf im Bezirk Jennersdorf rückte die Feuerwehr zu einer weiteren Fahrzeugbergung aus, ebenso in Limbach, Maria Bild und Siegendorf.

Überall blieb es bei Sachschäden, die Einsätze verliefen glimpflich. Die Feuerwehren betonten die gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte und appellierten an die Bevölkerung, bei winterlichen Bedingungen besondere Vorsicht auf den Straßen walten zu lassen.