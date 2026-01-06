Frostiges Österreich: Wo es letzte Nacht am kältesten war

Das Tiroler Außerfern war in der vergangenen Nacht der heimische Kältepol. In der 1.171 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde Tannheim (Bezirk Reutte) hatte es minus 22,4 Grad, teilte Geosphere Austria am Dienstag auf APA-Anfrage mit. In im selben Bezirk gelegenen Ehrwald wurden minus 21,4 Grad gemessen. Sehr frostig war es auch im unteren Mühlviertel und im Waldviertel.

In der Wetterstation Liebenau-Gugu (Bezirk Freistadt) wurden minus 21,7 Grad gemessen, in Schwarzau in der Gemeinde Moorbad Harbach (Bezirk Gmünd) gar minus 22,0 Grad. Österreichweit am wenigsten tief fiel das Thermometer in der Wiener Innenstadt, wo minus 2,3 Grad registriert wurden. In Podersdorf (Bezirk Neusiedl) im Burgenland wurden minus 2,7 Grad verzeichnet.

Kältewarnungen weiterhin aufrecht

Eine Kältewarnung bleibt weiterhin für Vorarlberg, Tirol, Salzburg, die Kärntner Bezirke Hermagor und Spittal, die Obersteiermark und das Waldviertel aufrecht. In der Nacht auf Mittwoch werden hierzulande Tiefsttemperaturen zwischen minus 20 und minus vier Grad erwartet. Ab Freitag wird es dank einer Warmfront zumindest übers Wochenende in den Nächten weniger kalt.