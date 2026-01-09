Schneefall sorgt auch bei den Öffis in Wien für Behinderungen

Wer aktuell wegen des Schneefalls vom Auto auf den öffentlichen Verkehr in Wien umgestiegen ist, muss stellenweise auch mit Verzögerungen rechnen.

Das haben die Wiener Linien zu Mittag dem KURIER bestätigt. Aktuell gibt es spürbare Verzögerungen etwa im Bereich der Oper auf den Linien 1, 2, 71 und beim D-Wagen.

In diesem Bereich ist laut Wiener Linien kurz vor Mittag eine Weichenheizung defekt gewesen. Ein Störungsteam wurde sofort auf den Weg geschickt, die Einschränkungen sollten rasch behoben sein, heißt es bei den Wiener Linien.

Allerdings ist es nicht nur der Schneefall oder der partielle Ausfall einer Weichenheizung, der für Verzögerungen sorgt. Durch die Schneefahrbahn kommt es vermehrt zu Verkehrsunfällen zwischen Pkws, die Straßenbahnen und Busse behindern.

Aktuell gibt es auch eine Störung auf der U4 wegen eines defekten Fahrzeuges zwischen Schottenring und Roßauer Lände.