Wien

Schneefall sorgt auch bei den Öffis in Wien für Behinderungen

Schneefall in Wien.
Defekte Weichenheizung führte am Ring zu Behinderungen. Verkehrsunfälle blockieren immer wieder Busse und Straßenbahnen.
Von Josef Kleinrath
09.01.26, 12:09

Wer aktuell wegen des Schneefalls vom Auto auf den öffentlichen Verkehr in Wien umgestiegen ist, muss stellenweise auch mit Verzögerungen rechnen. 

Das haben die Wiener Linien zu Mittag dem KURIER bestätigt. Aktuell gibt es spürbare Verzögerungen etwa im Bereich der Oper auf den Linien 1, 2, 71 und beim D-Wagen. 

In diesem Bereich ist laut Wiener Linien kurz vor Mittag eine Weichenheizung defekt gewesen. Ein Störungsteam wurde sofort auf den Weg geschickt, die Einschränkungen sollten rasch behoben sein, heißt es bei den Wiener Linien. 

Allerdings ist es nicht nur der Schneefall oder der partielle Ausfall einer Weichenheizung, der für Verzögerungen sorgt. Durch die Schneefahrbahn kommt es vermehrt zu Verkehrsunfällen zwischen Pkws, die Straßenbahnen und Busse behindern. 

Aktuell gibt es auch eine Störung auf der U4 wegen eines defekten Fahrzeuges zwischen Schottenring und Roßauer Lände. 

Dort wird die U-Bahn über das andere Gleis umgeleitet, bis das defekte Fahrzeug entfernt ist. Deshalb kommt es dort zu Wartezeiten.

