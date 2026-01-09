Nach Lkw-Brand auf A21: Wiener Außenringautobahn gesperrt
Der Lkw war mit Reifen beladen, die beim Brand geschmolzen sind. Darum ist die A21 für die Aufräumarbeiten fast komplett gesperrt.
Zwischen Mayerling und Heiligenkreuz (Bezirk Baden) ist laut orf.at ein mit Reifen beladener Lkw in Brand geraten, darum ist die Wiener Außenring Autobahn (A21) in beiden Richtungen fast komplett gesperrt.
Aufgrund des Feuers sollen die Reifen, die der Lastwagen transportierte, geschmolzen sein. Die Aufräumarbeiten sind schwierig, deshalb ist die A21 gesperrt.
Lkw sollen großräumig ausweichen
Laut ORF ist die Sperre Richtung Wien ab dem Knoten Steinhäusl (Bezirk St. Pölten) und Richtung St. Pölten ab Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) aufrecht. Über die Westautobahn (A1) oder über das Stadtgebiet Wien ist ein Ausweichen möglich.
Lkw sollen großräumig über die Donauufer Autobahn (A22), die Stockerauer Schnellstraße (S5) und die Kremser Schnellstraße (S33) ausweichen.
