Nach Lkw-Brand auf A21: Wiener Außenringautobahn gesperrt

Aufgrund des Feuers sollen die Reifen, die der Lastwagen transportierte, geschmolzen sein. Die Aufräumarbeiten sind schwierig, deshalb ist die A21 gesperrt.

Lkw sollen großräumig ausweichen

Laut ORF ist die Sperre Richtung Wien ab dem Knoten Steinhäusl (Bezirk St. Pölten) und Richtung St. Pölten ab Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) aufrecht. Über die Westautobahn (A1) oder über das Stadtgebiet Wien ist ein Ausweichen möglich.

Lkw sollen großräumig über die Donauufer Autobahn (A22), die Stockerauer Schnellstraße (S5) und die Kremser Schnellstraße (S33) ausweichen.