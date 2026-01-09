Wegen Glatteis: Mann versank mit Bagger in Donau

Ein Mann ist im Landkreis Passau in Bayern bei der Arbeit wegen Glätte mitsamt seinem Bagger in die Donau gefallen und versunken. Der 52 Jahre alte Baggerfahrer konnte sich selbst aus der Kabine befreien und ans Ufer schwimmen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann arbeitete einem Polizeisprecher zufolge am Donnerstag auf dem Trenndamm einer Schleuse in Untergriesbach. Wegen Glätte sei er mit seinem Bagger ins Rutschen gekommen und umgekippt.