Extremwetter – und kein Ende in Sicht?

Der Klimawandel führt nicht nur zu höheren Durchschnittstemperaturen, sondern verändert auch die Zirkulationsmuster der Luftströme in der Atmosphäre, die das Wetter beeinflussen. Motor der Zirkulation ist der Temperaturunterschied zwischen der kalten Polarluft und der warmen Luft in der Äquatorregion. Weil sich die Polarregionen stärker erwärmt haben, ist der Temperaturunterschied geringer und der Motor dadurch schwächer. Dies beeinflusst die typischen planetaren Wellen. Die Wellen bewegen sich weniger. Deshalb kommt es zu teils wochenlang anhaltenden Wetterlagen – wie die Hitze in Europa 2022.