Bei Kika/Leiner rollt eine Schließungswelle an, rund die Hälfte der Filialen und des Personals werden gekappt. An den betroffenen Standorten startete heute der Totalabverkauf. Per Ende Juli schließen etwa in Oberösterreich alle vier Leiner-Häuser sowie eine von drei Kika-Filialen. Regelrecht überrannt wurde das Möbelhaus in Steyr am Freitagvormittag. Schnäppchenjäger waren genauso unterwegs wie verunsicherte Kunden. Zu Mittag herrschte bereits Blockabfertigung beim Einlass. "Es sind mehr Kunden als erlaubt im Geschäft", bat eine Mitarbeiterin bei einem APA-Lokalaugenschein um Verständnis, dass in den kommenden 30 Minuten niemand ins Haus gelassen werde und Blockabfertigung gelte.

