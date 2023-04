Schlepperring gefasst: Verdächtige kassierten eine Million Euro

Bei den weiteren Ermittlungen in Kooperation mit anderen Polizeidienststellen in Italien und Deutschland, konnten insgesamt noch neun weitere Verdächtige im Alter zwischen 31 und 37 Jahren ausgemacht werden: sie befanden sich als Asylwerber in Deutschland. Acht von ihnen - Iraner und Iraker - wurden in Deutschland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Sie befinden sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft.

Lenker bereits verurteilt

Einer der Verdächtigen ist noch in Deutschland in Haft und wird noch nach Österreich ausgeliefert. Der 27-jährige Lenker des Klein-Lkw wurde dagegen bereits - nicht rechtskräftig - zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.