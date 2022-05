Schlepperei: Anklagen und Verurteilungen haben deutlich zugenommen

Dabei wurden in Österreich, der Slowakei, Tschechien und Rumänien 205 Personen festgenommen. Die Bande soll mehr als 36.100 Menschen geschleppt haben. Auf das Konto der kriminellen Organisation sollen auch Schüsse auf Grundwehrdiener im Burgenland sowie zwei im Oktober 2021 in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) in einem Klein-Lkw erstickte Flüchtlinge gehen.