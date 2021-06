Schlammschlacht um Wiesn-Fest im Wiener Prater

Nach zehn Jahren Zusammenarbeit fiel der Abschied vergleichsweise kurz aus. In drei knappen Sätzen teilte die Prater Wien GmbH dem Veranstalter im April folgendes mit: “Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit der letzten Jahre. Da wir stets an neuen Ideen für den Prater interessiert sind, wollen wir uns auch im Zusammenhang mit der Kaiserwiese diesem Weg nicht verschließen. Wir bedauern daher, Ihnen mitteilen zu müssen, von einer weiteren Zusammenarbeit Abstand zu nehmen.“

Abgeschickt wurde dies am 20. April, bei jedem Tag, an dem von der Bundesregierung weitere Lockerungen für die kommenden Wochen in Aussicht gestellt wurden.