Satte Strafen für Einkaufsfahrten im Lockdown

Konsumlaune sinkt

Doch Freizeitforscher Peter Zellmann glaubt ohnedies nicht, dass viele Menschen in ein anderes Bundesland zum Shoppen fahren werden. „Dieses über die Grenze fahren als Flucht vor der Realität verliert doch an Faszination“, sagt Zellmann. Zudem seien die Menschen zunehmend frustriert, weil sie sich bei all den unterschiedlichen Regelungen nicht mehr auskennen. „Sie hauen den Hut drauf.“

Die Konsumlaune nehme ab. Auch, weil viele infolge der Kurzarbeit schlicht weniger Geld im Börsel haben. Verunsicherung drücke immer auf die Konsumlaune, weiß der Experte. „Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Die Vorstellung einer Zero-Covid-Welt ist momentan doch wirklich dumm.“ Die Politik agiere wie im frühen Industriezeitalter, „als würde es im Leben der Menschen nur um die Kategorien Arbeit und Erholung zur Wiederherstellung der Arbeitskraft gehen“. Dass mit den Lockdowns die Lebensqualität leidet, werde ausgeblendet, die Leute seien zunehmend frustriert.

Öffnungstouristen

Dass es das Phänomen der Öffnungstouristen aber durchaus gibt, zeigt sich in Vorarlberg. „Gerade in den grenznahen Regionen am Arlberg, aber auch in Bregenz gibt es relativ viele, die zu uns in die Lokale kommen“, sagt Gastro-Sprecher Mike Pansi. Er schätzt, dass dort etwa 15 Prozent der Gäste aus Tirol, aber auch aus Salzburg kommen.

Für Tiroler, die für ein Schnitzel bei einem Wirt auf oder über den Arlberg nach Vorarlberg fahren, gibt es aktuell ein doppeltes Sicherheitsnetz: Für Tirol gilt weiterhin eine Ausreisetestpflicht, in Vorarlbergs Gastronomie ist der Zutritt nur mit negativem Coronatest erlaubt.

Die Gäste aus anderen Bundesländern „halten sich vorbildlich an die Maßnahmen“, versichert Pansi. Im städtischen Bereich sind laut Pansi 75 Prozent der Lokale geöffnet, am Land bis zu 50 Prozent, seit die Gastro am 15. März aufsperren durfte.