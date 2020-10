Satirische Kurzgeschichten: "Tod und Leben gehören zusammen"

Katharina Grabner-Hayden hatte schon immer eine Faszination für den Tod. Wenig überraschend ist die Autorin in Wien aufgewachsen, wo doch das „Wiener Herz zu leben versteht und auch zu sterben“ , wie sie im Interview mit dem KURIER sagt. Mittlerweile lebt die 55-Jährige seit 25 Jahren in Krems und hat sich in ihrem achten Buch „Endlich Ruhe!“ nun an das oft tabuisierte Thema gewagt.

Makabere Geschichten schrieb Grabner-Hayden immer wieder und so waren sie auch Teil ihrer Lesungen. „Da kam immer wieder: ,Sie müssten einmal ein Buch über den Tod schreiben.‘“ 2017 gab die Autorin dem Wunsch nach und hat seither eine Sammlung von humorvollen Kurzgeschichten verfasst.

"Programm gibt Anstoß"

Mittlerweile macht die 55-Jährige nicht nur satirische Lesungen, sondern auch Kabarett. Dass dabei über den Tod gelacht wird, ist für sie kein Problem: „Ich mache mich ja nicht über den Tod lustig, sondern über die Begleitumstände. Sie glauben gar nicht, was die Leute mir da erzählen. Das Programm gibt dafür einen Anstoß.“