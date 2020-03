Keine Berührungsängste: Zwettl bekommt eine Begegnungszone

Die wohl bekannteste Begegnungszone Österreichs ist die Wiener Mariahilfer Straße. Sie hat viele Kritiker und Skeptiker auf den Plan gerufen, nun ist die Zwettler Landstraße aber nicht die Mariahilfer Straße.

Die Begegnungszone für den rund 150 Meter langen Straßenabschnitt wurde im Dezember im Gemeinderat einstimmig beschlossen. „Die Anrainer haben das Projekt alle durchwegs positiv angenommen, manche sind zwar etwas kritischer, es gab aber niemanden, der dagegen war oder ist“, betont Mold. Und das, obwohl vor allem während der Umbaumaßnahmen – der Baustart ist mit 30. März geplant – Einschränkungen auf sie zukommen. So müssen etwa Gastronomiebetriebe entlang der Begegnungszone und am Dreifaltigkeitsplatz auf ihre Schanigärten bis voraussichtlich Ende Mai oder sogar Juni verzichten.

Langfristig sollten aber vor allem die Gewerbetreibenden davon profitieren, denn: „Einkaufen in der Stadt soll ein Erlebnis sein“, die Begegnungszone die Frequenz in der Innenstadt erhöhen, so mold. Im Herbst soll der Umbau abgeschlossen sein.

Hoffnung für die Innenstadt

In der Zwettler Innenstadt hat sich im vergangenen Jahr einiges getan. In der Hamerlingstraße etwa, wo es immer mehr staubige, verwaiste Auslagen gab, haben sich im Vorjahr gleich zwei Start-Ups angesiedelt – das Hundetraining „mach.bar“ und das nachhaltige Bekleidungsgeschäft „recognize w4“. Außerdem wird demnächst in der ehemaligen „Weinbar“ und dem späteren „Kult“ ein Lokal mit syrischer Küche eröffnen. „Ich bin im Moment sehr optimistisch“, kommentiert Bürgermeister Franz Mold die Entwicklungen.

Erfreut zeigt er sich auch über den Umstand, dass im Sommer eine neue Buchhandlung in der Landstraße eröffnet. Und auch für die leer stehende Geschäftsfläche der ehemaligen Billa-Filiale in der Landstraße gibt es laut Bürgermeister Interessenten. Das gibt Hoffnung, dass auch dort in naher Zukunft wieder geschäftiges Treiben herrscht.