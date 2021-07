Salzschlacken-Werk: „Wir ziehen Leine“

Schmid und Bio-Brennstoffe-Chef Eberhard Reil sprachen von langjähriger Recycling-Erfahrung im Unternehmen bei der Zementerzeugung. Zu 79 Prozent haben Ersatzbrennstoffe Kohle, Gas und Öl abgelöst. Die neue Technologie stelle einen perfekten Kreislauf dar. Die Abgas- und Umwelttechnik entspreche immer dem aktuellen Stand der Technik.

Nicht recyclbare Abfälle, wie Salzschlacke sowie Reste aus Papier- und Kunststoffrecyclingprozessen würden zu hochwertiger Tonerde und sogar medizinischem Sauerstoff umgewandelt. Schmid und Reil sprachen von einem innovativen „Green Deal“. Die Abfälle werden in synthetisches Gas verwandelt, das durch Verbrennung den hohen Energiebedarf für die Tonerdeproduktion liefert.

Importersatz

Tonerde ist als Bindemittel für Schnellbindezement begehrt. 40.000 Tonnen sollten in Kematen jährlich produziert werden. Teure Bauxit-Importe, meist aus Asien, könnten ersetzt werden. Durch das Werk, geplant in einer stillgelegten zum Konzern gehörenden Wopfinger-Schottergrube an der B121, sollten 50 „Green Jobs“ entstehen. Für die Region würde sich durch die zusätzlichen Aufträge die Zahl der Jobs aber vervierfachen, so Schmid. Die Standortgemeinde könne jährlich mit 100.000 Euro Steuereinnahmen rechnen. 31 Lkw-Fahrten würde das Werk pro Tag verursachen. Bis zum Winter wolle man nun im Inland nach Ersatzstandorten Ausschau halten, ansonsten könnte die Investition im nördlichen Ausland stattfinden, so Schmid. NÖ und OÖ seien bevorzugte Gebiete. Das zur Vorbegutachtung bei den Behörden eingereichte Werk in Kematen verfolge man nicht mehr mit größtem Nachdruck, erklärte Reil.