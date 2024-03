Fix: Bernhard Auinger (SPÖ) wird Salzburgs neuer Bürgermeister

Im Büro von Bernhard Auinger ist viel los, die Familie ist da, Freunde und Wegbegleiter. Man bleibt vorsichtig, aber optimistisch. Aber im Büro glaubt man, dass die Entscheidung schon vor Auszählung der Wahlkarten fix sein könnte.

Kay-Michael Dankl wartet mit einem Mitarbeiter in seinem Büro. "Wir haben am 10. März so viel gewonnen, wir können heute nicht verlieren, egal wie es ausgeht", sagt er.