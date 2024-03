Auinger gegen Dankl: Einigkeit statt Qual der Wahl

Was vor einem Jahr an der Salzach als völlig undenkbar gegolten hat, ist heute Realität: Kay-Michael Dankl, Kommunist und Spitzenkandidat der Salzburger KPÖ plus, hat ernsthaft Chancen, in einer zweiten Landeshauptstadt nach Graz einen kommunistischen Bürgermeister zu stellen. Mit 28 Prozent ist er nur knapp hinter Bernhard Auinger (SPÖ) gelandet, der im ersten Wahlgang mit 29,4 Prozent der Stimmen Platz 1 erreicht.