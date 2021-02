Salzburgs Bürgermeister stellt Tierheim die „Rute ins Fenster“

Mehrheit unsicher

Ob der Bürgermeister für seine Umstrukturierungspläne eine Mehrheit im Gemeinderat findet, ist allerdings offen. Die SPÖ reagiert schon einmal ablehnend. „Es muss eine Lösung am bestehenden Standort geben. Die Subvention des Tierheims jetzt um 20.000 Euro zu kürzen, weil aggressive und nicht vertrauenswürdige Hunde nicht vermittelt werden, ist grotesk“, sagt Klubchefin Andrea Brandner. Auch die Neos sind skeptisch.

„Ich kann mir nicht vorstellen, was sich an dem Problem ändern soll, wenn wir ein neues Tierheim bauen“, sagt Lukas Rößlhuber, Chef der Neos in der Stadt. Die Förderkürzung setzte Preuner am Montag jedenfalls von der Tagesordnung des Stadtsenats.

Er will eine Überprüfung des Vereins durch das Kontrollamt abwarten. Der Bürgermeister stellt politische Motive in Abrede. „Da steckt keine Böswilligkeit dahinter, aber wir müssen eine Lösung finden“, sagt Preuner.