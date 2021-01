Salzburgs Bürgermeister bekommen bei Abschied Gehaltsfortzahlung

Sie hatten zuletzt österreichweit nicht den allerbesten Leumund. Mindestens 12 von 119 in Salzburg sollen schon gegen Covid-19 geimpft sein. Die prinzipielle Wichtigkeit ihres Amtes bestreitet aber keiner. Die Landtagsparteien haben am Mittwoch im Ausschuss jedenfalls einstimmig mehrere Verbesserungen für die Salzburger Bürgermeister beschlossen.

Unter anderem gibt es in Zukunft für die Bürgermeister nach dem Ausscheiden aus dem Amt eine Gehaltsfortzahlung, deren Länge sich an der Amtszeit orientiert. Zudem können Bürgermeisterinnen nach der Geburt eines Kindes bis zu einem Jahr in Karenz gehen. Das gilt auch für Bürgermeister – auch Väterkarenz ist möglich. Zudem werden zusätzliche Entschädigungen für Tätigkeiten in einem Gemeindeverband möglich.