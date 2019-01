Bürgermeister dringend gesucht

Preuner hat acht Rivalen

Ein generelles Problem bei der Kandidatensuche sieht Mayer nicht. In 114 von 119 Gemeinden tritt seine Partei mit Bürgermeisterkandidaten an, eine – in Salzburg noch schwarze – Liste gibt es in jeder Gemeinde. „Wir haben insgesamt so viele Kandidaten wie noch nie. Das bestätigt ein hohes Engagement an Ehrenamtlichkeit und ist Anlass für Stolz, auch für die anderen Parteien“, meint der ÖVP-Politiker. Wahlen wie in der Stadt Salzburg, wo Bürgermeister Harald Preuner gleich acht Rivalen hat, sind die Ausnahme.

„Es ist schon eine Anstrengung, Kandidaten zu finden“, sagt Hannes Mathes, SPÖ-Landesgeschäftsführer. „Es ist ein ordentliches Stück Arbeit dahinter. Nicht, weil die Leute von der Parteipolitik frustriert sind, sondern weil es wegen dem Zeitmanagement ein wahnsinnig schwieriger Job ist.“